La CUP defensa revisar la ubicació dels càmpings i el planejament urbanístic de zones inundables

Estrada demana internalitzar el 112 perquè veu "incompatible" la privatització i la qualitat del servei

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha defensat revisar la ubicació dels càmpings i "afegir tota la resta del planejament urbanístic" situat en zones inundables després de l'ocorregut amb la dana a la Comunitat Valenciana.

"És hora que en comencem a extreure lliçons i que les apliquem", ha reclamat aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament, després de criticar que hi hagi zones inundables a zones com el Baix Llobregat i el Maresme (Barcelona) on es pretengui continuar urbanitzant.

Ha apostat per modificar la política territorial i el planejament urbanístic "que s'ha fet prioritzant, anteposant, els beneficis econòmics de tots els especuladors abans que prioritzar el benestar i la salvaguarda de la població".

MANIFESTACIÓ A VALÈNCIA

Estrada ha celebrat la multitudinària manifestació de dissabte a València contra la gestió de la dana, i ha qualificat de ridícul que s'intentés "minoritzar" la mobilització dient que només hi havien assistit independentistes.

"Mazón hauria d'escoltar el clam massiu. Ja triga a anar-se'n, és un insult que no se n'hagi anat", ha assegurat la líder de la CUP, que ha tornat a demanar la dimissió del president valencià, Carlos Mazón, qui ha titllat de dur a terme una política criminal, textualment.

Estrada també ha criticat que els serveis del 112 a València i a Catalunya estiguin externalitzats, i ha exigit al Govern català i a la consellera d'Interior, Núria Parlon, que internalitzin el servei tal com van reclamar quan eren a l'oposició durant la passada legislatura.

"Un servei d'emergències de qualitat és incompatible amb la seva privatització", ha subratllat Estrada, que ha recordat que la legislatura passada el govern d'ERC es va comprometre a estudiar la internalització com a resposta a la vaga dels treballadors del 112.