La CUP decidirà si presenta una esmena als pressupostos després d'estudiar-los "per responsabilitat"

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP Laure Vega ha assegurat que el seu grup decidirà si presenta una esmena a la totalitat dels pressupostos del 2026 després d'estudiar detingudament cadascuna de les partides "per responsabilitat".
"La nostra responsabilitat com a esquerra i com a esquerra a l'oposició és intentar ser rigorosos, acabem de tenir el dossier que ens ha presentat el Govern", ha apuntat Vega en una roda de premsa aquest divendres després de la presentació del projecte de comptes de la Generalitat per part de la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.
Vega ha afirmat que "anys de desinversions no s'arreglen amb aquests pressupostos i Rodalies és l'exemple perfecte per entendre què passa i, per desgràcia, què continuarà passant" a Catalunya.
"Per tant, la CUP, d'una manera responsable, presentarem batalla amb aquests pressupostos, amb les respostes que sí que s'haurien de donar per estar a l'alçada del que fan cada dia els catalans en aquest país", ha afegit.
I ha conclòs que la CUP no farà "passar per normalitat el que no ho hauria de ser" i ha assenyalat qüestions com els preus de l'habitatge, la pobresa energètica, la salut mental o l'educació i la sanitat públiques.