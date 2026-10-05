La CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha explicat que la CUP decidirà aquest dissabte en la reunió de la direcció nacional del partit si el partit es presenta a les següents eleccions generals convocades el 29 de novembre.
Ho ha anunciat en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha dit que l'organització està debatent sobre diversos escenaris i "analitzant de manera constant la conjuntura".
Sobre la convocatòria d'eleccions per part del president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que es tracta d'un moviment de "pur electoralisme" que arriba, apunta, després de 8 anys d'un govern que per als catalans no ha avançat en l'agenda social i nacional.
"El PSOE i el PSC no poden utilitzar la por de l'arribada de l'extrema dreta quan no estan fent res des dels governs per frenar-la", ha afegit.
HABITATGE
Sobre la caiguda dels decrets d'habitatge al Congrés la setmana passada ha afirmat que "a ningú no el sorprèn que Junts hagi situat els interessos del rentisme per sobre de les necessitats de la majoria".
"Cal recordar que Junts només ha respost als interessos de la majoria quan ha tingut un moviment independentista popular que l'ha forçat a fer-ho", i ha demanat que Catalunya disposi de totes les eines per regular en matèria d'habitatge, una de les propostes del partit en el debat de política general al Parlament la passada setmana.
També ha criticat el PSOE per la seva gestió en aquest àmbit i assegura que "no pot fer creure que té interès a resoldre cap dels problemes d'accés a l'habitatge quan ha tingut 8 anys per fer-ho".