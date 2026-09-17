La CUP critica el "tracte de favor" dels Mossos a AC en les mobilitzacions de la Diada

Moreno demana explicacions a Parlon i diu que caldrà "depurar responsabilitats"
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat el "tracte de favor" que creu que els Mossos d'Esquadra van oferir als concentrats d'AC respecte al que van brindar als manifestants antifeixistes durant les mobilitzacions dels dies 10 i 11 de setembre, amb motiu de la Diada.
"Als nostres, cops de porra, empentes, càrregues i detencions, entre les quals les de 10 menors, dos de 15 anys. Als feixistes, la protecció, l'acompanyament i fins i tot la mediació i el diàleg que no se'ns ofereix a nosaltres", ha afirmat en unes declaracions als mitjans aquest dijous al Fossar de les Moreres.
Una setmana després dels incidents per la presència de la líder d'AC, Sílvia Orriols, Moreno, al costat de la membre d'Arran Sofia Peris, ha criticat l'actuació policial dels Mossos d'Esquadra tant durant la vigília de la Diada al Fossar de les Moreres com la nit de la Diada als voltants d'Arc de Triomf.
Per Moreno, es demostra que hi ha un doble criteri que evidencia "la tendència política clara" dels comandaments policials i dels agents sobre el terreny, i que aquesta diferència de tracte contribueix a normalitzar el projecte d'Orriols.
"És posar una catifa vermella al seu projecte polític. S'estan utilitzant recursos públics per protegir que es puguin fer discursos racistes i que algú pugui anar a llocs on no és benvingut a nivell popular", ha expressat la portaveu cupaire.
CANVIS EN ELS MOSSOS
La consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà aquest dijous al Parlament per explicar els últims canvis al capdavant dels Mossos, i Moreno espera que també doni explicacions sobre aquests fets: "Haurà de resoldre quins eren els objectius reals d'aquesta operació policial tan ineficaç, tan provocadora i tan vulneradora de drets fonamentals".
No ha concretat si pensen adoptar alguna mesura concreta al Parlament o en l'àmbit judicial, i ha dit que estan a l'expectativa: "A veure què ens expliquen, però caldrà depurar responsabilitats" i també prendre mesures de no repetició, ha dit.
També s'ha preguntat si "serà la nova tònica del PSC amb els canvis que hi ha hagut" al capdavant del cos policial després de la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i el relleu al capdavant de la direcció policial del cos, amb Sílvia Catà ara al capdavant després de la jubilació de Miquel Esquius.
ORRIOLS ÉS "ÚTIL" AL PSC
Preguntada pels motius d'aquesta diferència de tracte que assenyala la CUP dels Mossos amb AC i els antifeixistes, Moreno ha respost que "la repressió és l'única resposta" dels governs del PSC i del PSOE, i que forma part d'una estratègia per alimentar el projecte d'Orriols.
"El projecte d'AC al PSC i al PSOE els és útil", i ha afegit que els interessa que l'independentisme no creixi a Catalunya i que s'associï al projecte d'AC, que ha sostingut que és un projecte útil a l'espanyolisme i a les elits econòmiques.
"Al PSC li interessa el creixement d'AC, precisament perquè veuen l'oportunitat que l'independentisme, que l'altre dia es va demostrar que és antifeixista i que expulsa l'extrema dreta, té la impossibilitat de créixer i consolidar-se", ha expressat.
"500 COVARDS"
Per la seva banda, Peris ha sostingut que les mobilitzacions per impedir la presència d'AC en els actes de la Diada demostren que "la causa antifeixista" està viva i que els joves es mobilitzen davant els discursos reaccionaris.
Ha reivindicat que van aconseguir mobilitzar unes 12.500 persones: "Ells, en canvi, han aconseguit ajuntar 500 covards en dos dies".
També ha dit que el feixisme no és benvingut a Catalunya, porti banderes espanyolistes o exhibeixi una catalanitat excloent i racista, i que l'actuació dels Mossos demostra que "ni amb un exèrcit d'antiavalots aconsegueixen tombar l'autoorganització independentista, antifeixista i popular".