La CUP critica que s'estigui "deslligant l'amnistia de l'autodeterminació" en les negociacions

Lamenta que d'aquesta llei en puguin quedar fora les "represaliades" de les protestes pel procés



BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha criticat aquest dimarts que "s'està deslligant l'amnistia de l'autodeterminació" des de totes les parts de la negociació per a la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

En una roda de premsa al Parlament amb la diputada de la formació Dolors Sabater, Estrada ha alertat que aquest fet converteix l'amnistia en "una llei de punt i final que, per tant, no resoldrà allò que va comportar tota la repressió".

"Aquesta llei d'amnistia ha d'anar necessàriament lligada al reconeixement del nostre dret" d'autodeterminació, ha dit.

Ha assegurat que l'amoïna el contingut de les converses d'aquest dilluns entre el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i l'expresident Carles Puigdemont, i ha lamentat que "tot apunta que d'aquest acord en poden quedar fora les persones represaliades per haver participat en protestes o mobilitzacions socials que derivaven d'aquest conflicte amb l'Estat".

MANIFESTACIÓ A PERPINYÀ

Sabater ha anunciat que la CUP anirà a la manifestació que se celebrarà a Perpinyà (França) aquest dissabte amb motiu de la "Diada Nacional de la Catalunya Nord que es commemora el 7 de novembre".

Ha retret que hi hagi una "persecució judicial" a banda i banda dels Pirineus, tant al sud de França com a Catalunya i altres territoris de parla catalana.

La diputada ha dit que "la justícia francesa pretén prohibir el català als ajuntaments" i ha criticat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va dictaminar que una alumna de Canet de Mar (Barcelona) haurà de rebre una assignatura troncal en castellà.

Per aquest motiu, la CUP ha dit que la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha d'"afrontar aquesta situació, no amagar-se darrere els docents i equips directius", i ha demanat que el departament elabori un projecte lingüístic per a totes les escoles a Catalunya.