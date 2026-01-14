La CUP critica que la nova taxa turística mantingui un 75% de la recaptació a promoció turística

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha criticat aquest dimecres que l'acord entre el Govern, ERC i els Comuns per duplicar la taxa turística a Catalunya mantingui que part de la recaptació, fins al 75%, es dediqui a promoció turística.
En unes declaracions difoses per la formació aquest dimecres a Cadaqués (Girona), ha dit que la seva formació comparteix que es dupliqui la taxa, però ha lamentat que es decideixi "unilateralment destinar un 75% de la recaptació a promoció turística".
Segons l'acord que les parts pretenen que estigui en marxa a l'abril, el 50% de la recaptació --com fins ara-- serà per als ajuntaments, i el 50% restant per a la Generalitat, que haurà de dedicar la meitat del que s'ha recaptat (un 25% del total) a polítiques d'accés a l'habitatge, element que no es contemplava fins ara, ja que s'havia de dedicar íntegrament a promoció turística.
"Considerem intolerable que es destinin més diners a la promoció turística, quan el que pateix aquest país és una massificació. Ni volem més avions, ni volem més creuers, ni volem més habitatges d'ús turístic", ha sostingut.
Ha reclamat que tots els recursos per als municipis s'hagin de dedicar a polítiques d'habitatge i serveis públics municipals, i destinar-ne una part a polítiques per mitigar els efectes del canvi climàtic i per "lluitar contra el monocultiu turístic i poder diversificar l'economia".