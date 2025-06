La CUP critica que l'amnistia va tancar "en fals el conflicte polític" però demana aplicar-la

Estrada veu en la reacció de la dreta una "hiperventilació escenificada o potser una mica d'enveja"

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha criticat que la llei d'amnistia "va servir per tancar en fals el conflicte polític" a Catalunya, però ha demanat al Tribunal Suprem (TS) que s'apliqui, després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat la norma.

"El que no pot ser és que aquesta llei, malgrat que no posa fi a la repressió per la manera en què està constituïda i no resol el conflicte polític, òbviament s'hauria d'estar desplegant amb normalitat", ha afirmat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Estrada ha sostingut que la resolució no ha estat una sorpresa ja que "hi ha una majoria en l'actual composició del TC que és afí al PSOE", i ha afegit que els socialistes són plenament conscients del paper de l'amnistia per defensar els interessos de l'Estat, en les seves paraules.

"Hem de tenir en compte que el paper que estan jugant tant la dreta com la ultradreta espanyola és de pura hiperventilació escenificada, o potser una mica d'enveja, en el sentit que és el PSOE qui està defensant millor els interessos de la unitat del regne", ha sostingut Estrada.

"INTERESSA AL PROPI RÈGIM DEL 78"

Ha insistit que la llei d'amnistia va tenir "un paper clau després que es desactivés tot el carrer en el marc del conflicte polític, i per tant, és una llei que li interessa al propi règim del 78", tot i que ha afegit que celebra que hi hagi persones que se n'han pogut beneficiar.

Estrada ha recordat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que aquesta llei ha servit, però ha lamentat que "no ha funcionat des del punt de vista de posar fi a la repressió i molt menys al conflicte polític, de resoldre el conflicte polític de manera democràtica".