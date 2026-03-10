La CUP critica l'acord d'Educació, CCOO i la UGT i acusa Illa de tancar-lo "en fals"

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
La líder de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha criticat l'acord entre la Conselleria d'Educació i els sindicats CCOO Educació i UGT Catalunya per a les millores salarials i laborals dels docents, i ha acusat l'executiu de Salvador Illa de tancar "en fals" la negociació amb els sindicats educatius.
"Aquest acord s'ha tancat només amb el 20% de la representació sindical. El paper d'aquests sindicats polítics, CCOO i UGT, tancant un acord amb el govern del PSC i els Comuns, i deixant fora la taula sectorial, és una vergonya", ha dit en roda de premsa aquest dimarts al Parlament.
La dirigent cupaire ha criticat que el Govern "ha prioritzat aquest acord amb els seus sindicats amics, desmobilitzant el professorat davant la jornada de vaga que tenien prevista en la gran setmana dels pressupostos", ha afirmat en al·lusió a les jornades de vaga de la setmana vinent, coincidint amb el debat a la totalitat dels comptes catalans al Parlament.
Castillejo ha sostingut que les reclamacions dels sindicats majoritaris "no només eren salarials, sobretot eren per millorar la qualitat de l'educació pública", després d'acusar el Govern de prioritzar la normalitat institucional per davant la qualitat de l'escola pública.
"Hi havia camí per recórrer, camí per acordar i per avançar", ha subratllat la diputada anticapitalista, que ha lamentat que les mesures no salarials no estan prou concretades en l'acord i els efectes no seran immediats.
També ha acusat l'executiu català de pretendre que el seguiment i control de l'aplicació de les mesures de l'acord el faci una comissió paritària "en què només es podran asseure els representants dels sindicats amics", sense representació del sindicat majoritari, segons ella.