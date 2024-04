La CUP critica que el Govern renovés el compromís amb el Hard Rock

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La número dos per Barcelona de la CUP a les eleccions catalanes, Laure Vega, ha criticat que el Govern renovés el compromís amb el projecte del Hard Rock abans de signar l'acord de pressupostos del 2024 amb el PSC: "No en teníem constància", ha retret.

"Que ERC ens digui que el seu model no és el Hard Rock, però que 30 minuts abans estiguin facilitant que això es mantingui ens sembla molt greu", ha afirmat en una entrevista aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

S'ha referit així a l'acord de govern aprovat el 27 de febrer, el mateix dia en què van signar el pacte pressupostari amb el PSC, i que renova el compromís del Govern amb el projecte i encarrega a l'Institut Català del Sòl negociar la compravenda dels terrenys amb La Caixa.

Vega ha qualificat de "molt greu" que el Govern aprovés aquest acord i ha criticat que aquesta qüestió no s'esmentés durant les negociacions pressupostàries, i també ha comentat que els Comuns tampoc no ho sabien.

La candidata cupaire ha sostingut que hi ha un sector dins d'ERC favorable al Hard Rock: "No sé si estan mentint o hi ha una disputa interna. Dins d'ERC hi ha molta gent que no vol aquest model", ha afirmat.

Sobre futurs pactes postelectorals, Vega ha sostingut que negociaran a partir del seu programa i, preguntada per si podria investir el candidat socialista, Salvador Illa, o el de Junts+, Carles Puigdemont, ha respost que "no és que la CUP pugui investir Illa, sinó si Illa pot reconèixer un dret com el d'autodeterminació, o Puigdemont, que el negoci de l'habitatge no pot estar per sobre del dret a l'habitatge".