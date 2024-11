La CUP critica el Govern per la "mala gestió" de la dana a Barcelona

Demanen canvis legislatius per anar més enllà de "la simple recomanació"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha criticat aquest dilluns la "mala gestió" de la dana a les comarques de Barcelona per part del Govern de la Generalitat, segons ha expressat la formació en un comunicat.

La formació considera que les restriccions de mobilitat i el tancament dels centres escolars i universitaris dictades a 9 comarques de Tarragona van ser adequades, però que la gestió aquest dilluns de la dana a Barcelona "no ha estat correcta", en paraules de la diputada de la CUP Laia Estrada.

"La gent ha entès que havia de marxar, anar-se'n a casa, anar a buscar els nens, etcètera", ha valorat Estrada, que creu que els avisos a la població han generat confusió i no han traslladat la idea que la gent s'havia de confinar, en les seves paraules.

MARC LEGAL

La formació demana canvis legislatius perquè la població pugui diferenciar els avisos que s'emeten en situacions previstes dels que s'emeten per situacions "que no s'han pogut preveure en cap model meteorològic", tal com defineixen l'afectació a les comarques de Barcelona.

Proposen dotar Catalunya d'un marc legal que permeti restringir la mobilitat i l'activitat econòmica en casos d'alerta per "no quedar-se amb un marc de simple recomanació".

Així mateix, Estrada ha censurat que durant l'emergència "s'estigui obligant treballadors a mantenir la producció a l'aire lliure", i que s'hagi produït el desallotjament d'una família vulnerable, com critica que s'ha produït aquest matí a Barcelona.

"Els beneficis econòmics i els interessos d'uns pocs no poden continuar passant per davant la vida de la població", ha afegit la diputada.