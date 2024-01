La CUP critica que el Govern central "decidirà les zones tensionades" a Catalunya de la llei d'habitatge

Pellicer demana que el Govern descarti el Hard Rock: "Que en certifiquin la mort"



BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la CUP al Parlament, Montserrat Vinyets, ha criticat que el Govern central "decidirà les zones tensionades" per aplicar la llei d'habitatge, i també ha sostingut que serà el Ministeri qui decideixi l'índex de referència de preus màxims.

En una roda de premsa aquest dimarts juntament amb el diputat cupaire Xavier Pellicer, ha assegurat que "no queda clar com es calcularà" l'índex, i ha avisat que pot ser que sigui tan elevat que no serveixi per limitar res, en les seves paraules.

"Posem en dubte que al gener estigui feta aquesta limitació", ja que ha recordat que la llei és vigent des del març del 2023 i encara no s'ha aplicat, ha retret Vinyets.

Ha explicat que la CUP portarà una moció al ple del Parlament de la setmana vinent en la qual aposten per "recuperar la capacitat legislativa" del Govern per decidir els municipis que són zones tensionades i quins índexs s'han d'aplicar.

La líder de la CUP a la cambra catalana també ha demanat al Govern que "descafeïni" el decret que regula els pisos turístics en el tràmit parlamentari com a projecte de llei, com asseguren que reclama el PSC.

Ha assegurat que la Generalitat hauria de destinar 2.000 milions d'euros a habitatge, però ha assenyalat que exigiran que "almenys" es destinin 1.000 milions d'euros per negociar els pressupostos del 2024.

"MARC DE MÍNIMS"

Per la seva banda, Pellicer ha explicat que en la reunió d'aquest dimarts amb el Govern per negociar els comptes han "situat un marc de mínims" en el qual exigiran la internalització del transport sanitari, del 061 i del 112, i que es destini un 25% del pressupost a sanitat pública.

Ha proposat la creació d'un nou tram d'IRPF per a les rendes d'entre 60.000 i 90.000 euros, tot i que sense especificar quant haurien de pujar, i que el Govern impulsi un cistell de la compra amb preus limitats i que engegui una xarxa catalana de supermercats i una companyia pública de distribució.

Pellicer ha detallat que també reclamaran que l'empresa energètica pública sigui comercialitzadora i que els pressupostos "suposin zero macroprojectes", com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i projectes com la Rider Cup o el Hard Rock.

"Del Hard Rock, que en certifiquin la mort", ha reclamat el diputat anticapitalista, que ha proposat suspendre els vols amb alternativa ferroviària de menys de quatre hores i engegar un pla per remunicipalitzar els serveis d'aigua i millorar la xarxa de proveïment.

Pellicer ha situat aquests pressupostos com l'última oportunitat del Govern per "deixar un llegat als treballadors" de Catalunya, i ha preguntat a l'executiu de Pere Aragonès si vol dibuixar una alternativa d'esquerres i independentista o una que vagi de bracet amb Junts i el PSC, ha dit textualment.

Ha assegurat que estan en espera d'una resposta del Govern a les seves propostes per als comptes i ha avançat que la setmana vinent preveu que hi hagi una nova reunió amb l'executiu català per treballar-hi.