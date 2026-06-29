La CUP critica els Comuns per no condicionar el seu suport als comptes a no ampliar l'Aeroport

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat aquest dilluns els Comuns per no condicionar el seu suport al projecte de pressupostos d'aquest any a la no ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.
"Veiem una contradicció amb el que van fer la passada legislatura, quan van condicionar la legislatura a frenar el Hard Rock i ara donen via lliure a projectes com el de l'Aeroport, que no ha estat condició per aprovar els pressupostos", ha retret en una roda de premsa.
Sobre aquesta qüestió, els Comuns han avançat que organitzaran unes jornades al Parlament Europeu, aquest dimecres i dijous, per traslladar davant la Unió Europea la seva oposició a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.
Malgrat tot, Moreno ha defensat que els Comuns s'hi haurien d'haver oposat amb més contundència: "Veurem com acaba tot".
En la setmana en què s'aprovaran els pressupostos d'aquest any, ha insistit que no són els comptes que calen perquè "no responen al moment que viu el país, avalen la política autonomista del PSC, garanteixen estabilitat als sectors que acumulen poder econòmic i eviten conflictes que evidencien la decadència del seu model".