La CUP critica que el Consorci d'Inversions "no aporta cap millora" per a Catalunya

BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha criticat que el Consorci d'Inversions pactat entre el Govern i ERC i que es va presentar dilluns "no aporta cap millora" per a Catalunya i no aborda el dèficit fiscal que, considera, és la qüestió de fons.
En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra ha afirmat que "cadascú és esclau dels seus pactes i cadascú, en definitiva, intenta generar els marcs per poder aprovar coses que no tenen cap sentit".
Així, ha insistit que aquest òrgan no suposa una millora quant a les inversions de l'Estat a Catalunya i la manca de sobirania per gestionar els recursos i que no té utilitat "més enllà de poder justificar o facilitar determinats acords".
REGULARITZACIÓ D'IMMIGRANTS
D'altra banda, també s'ha referit a la regularització de migrants aprovada pel Govern i el tràmit del qual es pot fer de manera presencial des d'aquest dilluns, per la qual cosa ha demanat a la Generalitat i els municipis que "posin tots els recursos necessaris" perquè ningú no quedi fora del procés.
"El que volem posar damunt la taula és que cal que totes les institucions, totes, des de les locals fins al Govern es bolquin perquè ningú que es vulgui acollir al procés en quedi fora", ha insistit.
EDUARD RIVAS
Preguntat per la investigació judicial al cap de gabinet del president de la Generalitat, Salvador Illa, Eduard Rivas, qui està sent investigat per presumptes irregularitats quan era alcalde d'Esparreguera (Barcelona), ha apuntat que aquesta qüestió és l'últim exemple "d'un govern que és un desastre".
Així, ha demanat que "d'una vegada per sempre facin autocrítica, que posin ordre i que en tot cas prenguin les mesures pertinents", i ha remarcat que no només cal ser honrat sinó també semblar-ho en un moment en el qual, afirma, es produeix una desafecció amb la política que el Govern està alimentant.