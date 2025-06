La CUP critica que ampliar l'Aeroport no passi pel Parlament i sí "per un acte d'Esade"

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha criticat que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona "no passi pel Parlament, però hagi passat per un acte d'Esade on sí que estaven convidats grans empresaris".

En una entrevista aquest dijous a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, ha retret que el president de la Generalitat, Salvador Illa, digui que ampliar l'Aeroport ha estat decisió del Govern: "Després també diu que la política és important i que està en contra de l'antipolítica".

Ha criticat que l'executiu català no hagi consultat al Parlament abans de prendre una decisió, i s'ha preguntat "de què té por Salvador Illa".

Vega ha insistit que aquesta decisió ha de passar per la cambra catalana: "Perquè si no, el que ens trobem és que una trucada de (Josep) Sánchez Llibre compta més que els vots que podem sumar tots aquests partits" en contra de l'ampliació.

Preguntada per si estarien disposats a negociar amb el Govern els pressupostos del 2026, la diputada anticapitalista ha recordat que van tenir una primera reunió pels del 2025, però ha assenyalat que la CUP no pactarà "petites reformes que no serveixin per a res".

"Nosaltres no som la crossa d'un govern que després no ens pregunta què n'opinem sobre segons quins temes principals per al país", i ha explicat que no es plantegen aquesta legislatura en clau de línia vermelles, sinó com si fossin un sindicat, textualment.