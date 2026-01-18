La CUP critica la "amenaça imperialista" d'EUA a Groenlàndia i defensa la seva autodeterminació

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha criticat la "amenaça imperialista" d'Estats Units a Groenlàndia i ha defensat el dret d'autodeterminació de la illa, després de les últimes declaracions del president dels EUA, Donald Trump.
Així ho han expressat en un comunicat aquest diumenge en el qual afirmen que "Groenlàndia no és cap mercaderia ni base militar, sinó una nació històricament oprimida" i defensen que qualsevol decisió ha de passar pel reconeixement de l'exercici del dret a l'autodeterminació, textualment.
Així, han assenyalat que Estats Units és "un perill global" i asseguren que l'interès a controlar Groenlàndia respon a la voluntat de militaritzar l'àrtic i controlar els seus recursos naturals, en les seves paraules.
"Això suposa una nova amenaça contra el multilateralisme, contra els drets dels pobles i contra el medi ambient. L'imperialisme ianqui és incompatible amb la pau global", han sentenciat.
D'altra banda, assenyalen que la UE i els seus estats membres "no poden presentar-se com a garants de la pau i la legalitat internacional mentre sotmeten als pobles d'Europa", i han criticat que s'intenti confrontar a Estats Units des de l'OTAN, una organització a la qual titllen d'estructura imperialista.