La CUP creu que la negociació real arribarà "només" després de noves mobilitzacions a Catalunya

Riera afirma que la proposta de Puigdemont "probablement" no posarà fi al conflicte

BARCELONA/BRUSSEL·LES (BÈLGICA), 5 set. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha mantingut que la negociació real amb l'Estat arribarà "només" quan s'obri una nova etapa de mobilitzacions i conflicte a Catalunya.

Ho ha dit en unes declaracions a Brussel·les (Bèlgica) després d'assistir a la conferència de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont.

Puigdemont ha situat com a condicions prèvies per negociar la investidura una llei d'amnistia, reconèixer la "legitimitat" de l'independentisme i habilitar mecanismes de mediació i verificació com a garantia que els acords es compleixen.

En aquest sentit, Riera ha advertit que la CUP només avalarà una negociació que inclogui de manera "inseparable" tant l'amnistia com l'autodeterminació.

"DESCONFIANÇA" EN L'ESTAT

El diputat ha afirmat que la proposta de Puigdemont encaixa en els "criteris internacionalment admesos" per abordar una negociació com la que planteja el conflicte català, i que planteja un punt de partida correcte.

No obstant això, ha avisat que la CUP manté la seva "desconfiança en la voluntat democràtica de l'Estat espanyol" i els negociadors dels partits.

"Aquesta proposta probablement no serà ni l'inici ni el final del conflicte, no conduirà a la resolució democràtica. Serà un nou episodi en aquest conflicte", ha opinat.

Així, ha cridat a apostar pel "conflicte" tant des de la societat com des de les institucions catalanes, i ha cridat a mobilitzar-se aquesta Diada.

"És un primer moment per reprendre aquesta mobilització social", ha afegit.