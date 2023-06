La CUP creu que investir Collboni (PSC) amb el PP va ser una "estafa" per als votants de BComú

Avisa que el Govern té "el deure legal" d'aturar el Hard Rock



BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha assegurat aquest dimarts que la investidura del nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), amb els vots de BComú i el PP va ser "una estafa" per als votants dels comuns.

En una roda de premsa al Parlament, ha acusat la líder de BComú, Ada Colau, de participar en un "pacte del PSC i el PP amb clara vocació antiindependentista, malgrat que Trias no és independentista", per evitar un govern d'ERC i Junts.

Estrada ha assegurat que aquesta aliança a l'Ajuntament, que ha qualificat de vodevil, ha evidenciat que els comuns són una "crossa" per consolidar el poder, després que Colau va ser investida alcaldessa el 2019 amb els vots del grup de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls.

Sobre els pactes a les diputacions, ha lamentat que demostren que, "malgrat els anuncis que es fan sovint en campanya electoral, tot al final és una qüestió de repartiment de cadires i poder".

HARD ROCK

Respecte a la manifestació de diumenge a Tarragona contra el Hard Rock, Estrada ha retret a ERC el seu "silenci" sobre el futur d'aquest macroprojecte, que creu que el Govern està evitant portar a la Comissió Territorial d'Urbanisme.

"Ara mateix sembla que està encallat", ha dit la diputada, que ha recordat que la CUP ha denunciat a Antifrau les suposades irregularitats en els contractes del macroprojecte i l'adjudicació de la llicència de casino.

Segons Estrada, amb aquesta denúncia la CUP ha posat en safata al Govern una oportunitat per aturar el projecte: "Si ERC no té prou valentia per afrontar-ho políticament, els fem saber que és el seu deure legal posar-hi fi".

També ha cridat el territori a "donar una resposta urgent" i mobilitzar-se contra la possibilitat que la Generalitat signi aviat amb el Govern central el conveni de la B-40, tal com va pactar amb el PSC en l'acord de pressupostos, i ha sostingut que no és casualitat que esperin a fer-ho a després de les municipals.

Preguntada per si el Govern ha expressat la voluntat de negociar els pròxims pressupostos amb la CUP, Estrada ha assegurat que no tenen cap informació sobre aquest assumpte.