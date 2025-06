La CUP crea un web amb els pisos turístics dels Països Catalans per denunciar els il·legals

Vega ofereix ajuda a Bustinduy per localitzar "moltíssims pisos més" sense llicència turística

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La CUP ha creat el web 'denunciahabitatgesturistics.cat' en el qual recopila els pisos turístics amb llicència situats als Països Catalans, i el portal també inclou un formulari de recollida de denúncies anònimes en què els ciutadans poden assenyalar pisos turístics il·legals, que no tinguin llicència.

Així ho han explicat aquest divendres en una roda de premsa, al costat de la Sagrada Família, la diputada de la CUP al Parlament, Laure Vega, i la portaveu del partit, Su Moreno, que han detallat que han fet aquest registre a partir de les dades recopilades de diferents administracions públiques, i tenen geolocalitzats un total de 191.801 pisos amb llicència turística.

En total, han trobat un total de 278.384 llicències turístiques registrades, de les quals 211.373 són habitatges d'ús turístic, però només n'han pogut geolocalitzar 191.801, ja que "les adreces estan mal posades en les pàgines de l'administració pública i perquè de vegades el sistema de geolocalització no sempre és efectiu", ha explicat Moreno.

La portaveu cupaire ha sostingut que, quan tinguin "una certa quantitat de denúncies", les verificaran i les enviaran a l'Agència Tributària de Catalunya, a més de la Conselleria d'Empresa i Treball perquè investigui els casos, mentre que en el cas de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, ho traslladaran a l'Agència Tributària estatal.

ESTIMACIÓ DE PISOS SENSE LLICÈNCIA

També ha detallat que tenen una estimació de quants pisos turístics sense llicència hi pot haver, i ha detallat que a Barcelona, "la plataforma Airbnb té publicades 19.251 ofertes d'habitatge d'ús turístic i la CUP només té el registre de 10.463 llicències legals", i també han trobat dades similars a la ciutat de València, amb 8.816 ofertes publicades i 5.847 llicències registrades per la CUP, segons les seves dades.

Per la seva banda, Vega ha recordat que el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha fet un requeriment a la plataforma Booking, que recentment ha retirat 4.000 anuncis de pisos turístics, i ha ofert ajuda al ministre Pablo Bustinduy per localitzar "moltíssims pisos més" sense llicència turística, gràcies a l'eina impulsada per la CUP.

"Ens posem a disposició perquè, quan vulguin, ens truquin i els puguem donar segurament moltíssims pisos més", ha defensat la diputada anticapitalista, que ha lamentat que aquest registre l'hauria d'estar fent la Generalitat.

Vega ha assegurat que aquesta eina vol ser "un advertiment" a propietaris i gestors d'habitatges turístics il·legals, i ha explicat que demanaran, mitjançant mocions als municipis on tenen representació i on governen com Girona i Berga (Barcelona), que es convoquin les juntes de seguretat local i es comenci investigar els pisos turístics sense llicència.

La diputada de la CUP ha assegurat que sospiten que aquesta iniciativa tindrà resposta per part del sector dels pisos turístics: "No ens pensem moure d'aquí, l'habitatge és un dret i per això s'ha de ser tan combatiu amb els pisos turístics il·legals", ha subratllat Vega preguntada per possibles represàlies.