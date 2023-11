La CUP convoca un Congrés Nacional el 16 de desembre per actualitzar la seva proposta política

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha convocat un Congrés Nacional que se celebrarà el dissabte 16 de desembre, i en els pròxims dies es confirmarà el lloc de la trobada, emmarcada en el Procés de Garbí, un espai de debat que pretén "actualitzar la proposta política i organitzativa de la formació".

En un comunicat aquest dilluns, la formació ha explicat que el Congrés Nacional serà obert perquè hi pugui participar "tant la militància com totes aquelles persones, organitzades o no, que conformen l'espai de l'Esquerra Independentista a més de la Unitat Popular".

La CUP ha informat que hi ha 600 persones inscrites en el Procés de Garbí, a falta d'un mes de la celebració del Congrés Nacional, que serà "la primera trobada" d'aquest procés.