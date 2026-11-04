La CUP considera una "vergonya" el nou protocol del gas pebre

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha qualificat de "vergonya" el nou protocol d'ús del gas OC (conegut com gas pebre) per a intervencions dels Mossos d'Esquadra publicat aquest dimecres pel Govern i considera que no fixa prohibicions ni limitacions.
En una roda de premsa a la cambra catalana, Pellicer ha dit que aquest nou protocol parla de tenir en compte les orientacions de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides però no d'aplicar-les de manera obligatòria, per la qual cosa adverteix que s'estableixen "recomanacions generals que dins el que estableix el mateix protocol poden no ser ateses" en determinades excepcions.
"Aquestes excepcions són conceptes indeterminats i clàusules obertes que permeten als cossos policials fer allò que vulguin", i ha assegurat que aquest protocol justifica actuacions com la del 15 d'octubre del 2025 a Barcelona, quan es va fer servir gas pebre en una protesta durant la vaga general per Palestina a l'estació de Sants.
Així, afirma que és una "autojustificació" per part del Departament d'Interior i ha assegurat que el protocol té un límit en la llei perquè, sosté, fer servir gas pebre contra persones assegudes pacíficament o en un espai tancat és delicte.
També ha subratllat que ho considera una declaració d'intencions de cara a la vaga general del pròxim 11 de novembre: "Una amenaça del Govern i del Departament d'Interior contra la vaga i els sindicats que l'han convocada. Em sembla que el missatge del Govern és clar. Els sindicats feu una vaga, però no la feu contra el Govern".