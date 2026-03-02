La CUP considera un "teatret" la negociació dels pressupostos i estudien una esmena a la totalitat

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha qualificat de "teatret" la negociació dels pressupostos de la Generalitat i ha dit que les propostes són insuficients i pegats que no resolen els problemes estructurals de Catalunya, per la qual cosa estudiaran presentar una esmena a la totalitat.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha afirmat que la negociació és l'"obra de final de curs" i s'està deixant poc espai a la improvisació per la qual cosa, apunta, amb actors diferents el desenllaç serà el mateix.
En vista d'aquesta situació, ha dit que l'única sortida és la defensa de la sobirania: "El que veiem, i confiem que altres forces polítiques ho acabin veient, és que més enllà de la màscara de bona gestió, de progressisme i de suposat mal menor, el govern del PSC s'esquerda. El govern del PSC s'està desfent com un terròs de sucre", ha sostingut.
En aquesta línia, ha assegurat que el model que defensa la CUP és "radicalment oposat" al del PSC i ha criticat que la situació en àmbits com Rodalies i educació no és de normalitat.
RECAPTACIÓ DE l'IRPF
Preguntat per l'exigència d'ERC de recaptar l'IRPF a Catalunya com a condició per aprovar els comptes ha dit que qualsevol proposta que no passi perquè les decisions es prenguin des de Catalunya és "una promesa més", i ha advertit que l'Estat ja ha incomplert la seva paraula en altres ocasions.
"Si no tenim la clau de la caixa serà molt complicat que puguem resoldre les necessitats que tenim", ha resolt.