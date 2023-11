La CUP celebrarà el 16 de desembre a Girona un congrés obert a l'esquerra independentista

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha obert aquest dimecres les inscripcions per al Congrés Nacional que celebrarà el 16 de desembre al Palau de Fires de Girona i en el qual podran participar tant militants com "aquelles persones, organitzades o no, que conformen l'espai de l'esquerra independentista a més de la unitat popular".

En un comunicat, els anticapitalistes han explicat que aquest Congrés serà el "punt de partida" del Procés de Garbí, un debat sobre el rumb estratègic i organitzatiu de l'organització per als pròxims anys.

El Congrés comptarà amb un plenari inicial, en què s'analitzarà la conjuntura i es farà un balanç global, històric i polític de la CUP per part dels membres del grup motor del Procés de Garbí, i també hi haurà espais de debat en grup i un acte polític de clausura.