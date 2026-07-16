La CUP celebra l'aval a l'amnistia però demana tornar l'independentisme a la "centralitat"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha celebrat l'aval aquest dijous del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei orgànica d'amnistia (LOA), que ha qualificat de victòria, però ha demanat recuperar des de Catalunya la "centralitat" del moviment independentista.
Ha afirmat que la llei d'amnistia ha estat i continua sent útil per a l'Estat contra l'independentisme perquè considera que el fet que la llei s'aprovés dos anys enrere ha tret el focus de "les propostes pròpies" per posar-lo en l'Estat, en mans, segons considera, del Govern central i els tribunals.
Ha qualificat la llei de laberint on, en referència indirecta a Junts i ERC, els actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat "hi han caigut de quatre grapes".
Ha expressat que la sentència és "inapel·lable" i ha felicitat les persones que es veuran afectades per la resoludió, tot centrant el seu missatge en els activistes dels Comitès de Defensa de la República (CDR).
"Esperem, per tant, que aquesta sentència els suposi no haver d'abordar aquest judici absolutament injust i que era una evidència d'una clara persecució política".