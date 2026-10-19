La CUP celebra la decisió del TS i demana a l'independentisme sortir del "laberint de l'amnistia"

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha celebrat la decisió del Tribunal Suprem (TS) que confirma l'aixecament de l'ordre de detenció sobre l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a més d'altres líders del procés, i ha demanat a l'independentisme sortir del "laberint de l'amnistia".
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació ha dit que aquesta és una bona notícia i ha reivindicat que defensar els drets civils i polítics no és "cap delicte", per la qual cosa espera que puguin tornar aviat a Catalunya.
També ha assenyalat que "l'amnistia no s'està aplicant a tothom", i ha exigit que s'apliqui a totes les persones que l'estan esperant.
D'altra banda, ha defensat que l'independentisme ha de "deixar de posar al centre la lluita antirepressiva" i centrar-se en la lluita per la independència.
Així, ha dit que cada vegada hi ha "menys excuses" per al moviment independentista, un cop s'apliqui plenament l'amnistia, i considera que s'ha de preparar un nou embat contra l'Estat.