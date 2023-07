La CUP avisa que l'acord de la B-40 "difícilment té encaix" en les directives ambientals

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Montserrat Vinyets ha avisat que l'acord de la B-40 entre el Govern central i la Generalitat "difícilment té encaix en els requeriments de la Unió Europea i en les directives de qualitat de l'aire dictades fins avui, i que són directament vinculants per a tots els estats".

En una roda de premsa amb la diputada cupaire Laia Estrada, Vinyets ha criticat que aquest acord no tingui format de conveni sinó que sigui un protocol i "que se signi 'online'", i ha retret que la Generalitat no els n'hagi facilitat el contingut malgrat haver-ho demanat tant oralment com registrant peticions d'informació a través del Parlament.

Ha assegurat que, per part del Govern, "no hi ha una voluntat" d'apostar per les infraestructures ferroviàries, i ha afegit que una mostra d'això és que dels 914 milions d'euros que el Govern central s'ha compromès a traspassar a la Generalitat --un compromís que acompanyarà l'acord de la B-40-- 250 estaran destinats a l'AP-7, segons les seves dades.

"Només hi ha 20 milions que es destinen a FGC", ha retret la diputada anticapitalista, que també ha afirmat que aquests 914 milions ja es van pactar amb l'aprovació dels pressupostos del 2022, per la qual cosa considera que es parteix d'una idea de paper mullat, en les seves paraules.

Sobre com valora que aquest acord arribi a les portes de les eleccions generals, Vinyets ha sostingut que això vol dir que "no tenen gaire clar com fer-ho ni com gestionar la situació".

Ha afegit que els socialistes volen donar la sensació que marquen l'agenda d'ERC, i també considera que els republicans volen "semblar homes de consens, d'estabilitat i que compleixen els pactes".