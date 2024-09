La CUP aspira a "conquerir les institucions" en la seva refundació per aconseguir la independència

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

Un dels portaveus del grup motor de la CUP, Non Casadevall, ha apostat aquest dissabte per "conquerir les institucions per posar-les al servei del poble" i, textualment, generar les condicions per a la ruptura amb l'Estat, en el marc del seu procés de refundació 'Procés de Garbí'.

"La CUP vol ocupar els màxims espais en les institucions existents; la CUP vol fer aquesta ocupació i aquesta conquesta de les institucions per posar-les al servei del poble", ha declarat davant dels mitjans a la Fira de Sabadell (Barcelona), on té lloc la seva Assemblea Nacional des de les 9.30 i que preveuen que s'allargui fins les 21.

"No es pot negociar amb Espanya. Això és una evidència. La via del pacte està esgotada, està trencada. L'única fórmula que existeix per aconseguir una plena sobirania i una independència és la confrontació", i ha defensat generar les condicions de ruptura amb l'Estat i articular unes institucions alternatives.

CRÍTICA A JUNTS

Una altra de les portaveus, Maria Gordillo, ha carregat contra Junts per tombar la proposta de regulació de lloguers de temporada al Congrés: "No ens serveix un país com el que planteja Junts. No ens serveix una proposta independentista per a la minoria".

"Si l'independentisme no és una opció i una proposta per a la majoria del poble català, és un projecte condemnat al fracàs. I això és el 'Procés de Garbí': la voluntat de la CUP de perseverar en la tasca de refundar l'independentisme popular", ha afegit.