La CUP aposta el 12M per un "canvi de rumb" i un model de nova economia catalana

Estudia gastar gairebé 405.000 euros durant la campanya, finançada amb fons propis i donacions



BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

La CUP apostarà durant la campanya de les eleccions catalanes del 12 de maig per un "canvi de rumb" quant a polítiques per afrontar l'emergència climàtica, l'empobriment de la població i avançar en clau independentista i per un model que han batejat com 'nova economia catalana', han informat fonts de la formació anticapitalista.

"La població ha de decidir si es continua permetent el projecte d'uns pocs per enriquir-se", davant el model de nova economia catalana, que han definit com una planificació econòmica de la transició ecològica, la nacionalització de sectors estratègics i la redistribució de la riquesa.

Els cupaires consideren que l'anterior legislatura ha estat marcada per les prioritats de la patronal i per "fer efectiva l'agenda dels macroprojectes", i també consideren que s'ha fet política subsidiària del Govern central i dels interessos de les grans empreses, mentre que s'han ignorat, a parer seu, les mobilitzacions socials dels serveis públics.

Han explicat que les propostes per engegar aquesta nova economia catalana seran impulsar la renda bàsica universal, l'energètica pública, la distribuïdora pública, a més de l'"expropiació de pisos buits a mans de grans tenidors" i la regulació efectiva dels lloguers.

"Aquest plantejament de nova economia catalana no té cabuda dins el règim del 78", han defensat les mateixes fonts, que consideren que es podran desplegar totes aquestes eines amb la independència de Catalunya, i aposten perquè Catalunya guanyi sobirania en tots els àmbits.

També han defensat que s'ha d'aprendre lliçons del passat període, en al·lusió al procés independentista, i "superar idees fal·laces" que la independència serà un procés de la llei a la llei.

DESPESES DE CAMPANYA

Els anticapitalistes han plantejat un pressupost de 404.725 euros per a la campanya electoral, que s'ha finançat amb 400.000 euros d'aportació de la mateixa organització política i 4.725 són donacions.

En concret, els cupaires preveuen destinar un total de 40.500 euros als actes de campanya i 347.025 euros a comunicació, publicitat i premsa --215.000 a 'mailing' electoral i 132.025 a publicitat i premsa--.

A més, han pressupostat gastar 9.000 euros per als alliberats de campanya i 8.200 euros a despeses administratives --dels quals 8.000 seran per a la gestoria i 200 comissions bancàries--, i han detallat que no invertiran diners a inserir publicitat adreçada a les xarxes socials.