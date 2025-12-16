La CUP aplaudeix la regulació del lloguer de temporada i acusa el Govern de no aplicar sancions

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha celebrat que en el ple d'aquesta setmana s'aprovi la regulació del lloguer de temporada i habitacions, però ha acusat el Govern de no estar aplicant sancions davant l'incompliment de les lleis existents en matèria d'habitatge.
"No servirà de res tenir aquesta regulació si no hi ha realment sancions a tots aquells que se la saltin", ha insistit Vega en una roda de premsa aquest dimarts, en la qual ha reclamat al Govern que apliqui mà dura contra els fons d'inversió.
Ha assegurat que cada vegada té més suport social la idea que no es pot especular amb qüestions essencials, "fins i tot entre els votants dels mateixos partits que han intentat, per exemple, que avancés aquesta regulació, com el PP o Junts", ha sostingut la diputada anticapitalista.
Preguntada sobre per què la CUP no ha signat les esmenes al projecte de llei que previsiblement s'aprovarà dijous, Vega ha explicat que no hi ha hagut cap canvi substancial pel que fa al primer text, i ha detallat que han tingut dificultats "tècniques", ja que les esmenes s'havien de presentar un dia abans i la CUP volia fer unes revisions finals.