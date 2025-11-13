La CUP aplaudeix la conclusió sobre l'amnistia del TJUE: "Ens acosta a desencallar" la situació

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La líder de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha aplaudit que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi conclòs que algunes disposicions de la llei d'amnistia poden ser incompatibles amb el dret comunitari, però ha descartat que tramitar-la respongui a una "autoamnistia" o col·lisioni amb la legislació de la UE en contra el terrorisme o afecti interessos financers de la UE.
"Tot i que no és vinculant, celebrem la decisió per diverses raons: ens acosta a desencallar definitivament la situació de persones que fa uns quants anys que viuen amb angoixa", ha afirmat en unes declaracions aquest dijous, després d'assenyalar que aquesta decisió aplana el camí al retorn de l'expresident del Govern i líder de Junts, Carles Puigdemont, i que decaigui la inhabilitació del líder d'ERC, Oriol Junqueras.
No obstant això, ha criticat que l'advocat del TJUE asseguri que l'amnistia ha permès "avançar en la reconciliació amb Espanya", i ha defensat que l'independentisme haurà de continuar lluitant pel dret a l'autodeterminació.