La CUP anuncia una esmena a la totalitat als pressupostos, que veu "absolutament" insuficients

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha anunciat que el seu grup presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos presentats pel Govern, una proposta que consideren "absolutament insuficient" i ha afegit que són l'enèsima oportunitat perduda per respondre a les necessitats de la ciutadania.
En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana ha assegurat que era un deure presentar aquesta esmena i que "no es pot fer passar per bon funcionament i normalitat el desordre actual".
"Aquests pressupostos no només fallen per manca d'ambició. Fallen perquè són exactament coherents amb el projecte polític del PSC", ha exposat, i ha afirmat que si l'aposta del Govern passa per l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i el turisme massiu la resposta de la seva formació és que això no serveix i que el PSC, critica, continua governant perquè no canviï res.
Vega ha lamentat que hi ha pisos de lloguer que "incompleixen" la llei d'habitatge mentre els catalans perden poder adquisitiu i els comptes, diu, no contemplen cap proposta en aquest sentit.
"El problema és que aquest govern hagi decidit gestionar aquesta deterioració com si fos inevitable. El problema és que es demani a la població resignació. El problema és que se'ns demani que acceptem que viure pitjor és normal", ha sostingut.
D'altra banda, ha assenyalat que continua en marxa la vaga educativa després de l'acord de l'executiu amb els sindicats CCOO i UGT: "Un acord que es va qualificar d'històric, sense escoltar els representants sindicals majoritaris del sector. Històrica només és la manca de capacitat d'escoltar d'aquest govern".