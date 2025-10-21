La CUP afirma que el Parlament no donarà suport jurídic a Pellicer per la vaga a favor de Palestina

Assegura que el sector "ja avisava" del risc de DNC a Catalunya
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha criticat aquest dimarts que la Mesa del Parlament "ha decidit no posar els serveis jurídics" a la disposició del diputat cupaire Xavier Pellicer, després de demanar empara a la Mesa per l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant la vaga a favor de Palestina de dimecres passat.
"El que hauria de fer la Mesa és fer costat a un diputat que participava pacíficament en una manifestació i va ser agredit. Per tant, seria normal que posessin tots els serveis jurídics a la disposició del nostre diputat", ha dit en una roda de premsa al Parlament, en referència a les actuacions dels Mossos contra Pellicer en la marxa.
Fonts parlamentàries han detallat que el president del Parlament, Josep Rull, s'ha posat en contacte amb Pellicer arran de la seva sol·licitud d'empara, i també amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.
Cornellà ha reclamat a Parlon que accepti la petició de compareixença que el seu grup, juntament amb ERC i els Comuns, va registrar la setmana passada per l'ús del gas pebre en aquestes concentracions per part de la policia, i que ho faci "de manera urgent".
DNC A CATALUNYA
El diputat s'ha referit als focus de dermatosi nodular contagiosa (DNC) que afecten Catalunya, i ha lamentat que el Govern no prengués mesures de contenció de la malaltia abans quan "el sector ja deia des del juny i els sindicats ja avisaven" que s'havien de prendre, cosa que, assegura, la CUP també va plantejar.
Ha demanat a l'executiu que ara sigui proactiu i que hauria d'haver demanat a la UE poder vacunar més enllà de la ràtio establerta de 50 quilòmetres, a més de controlar el trànsit de caps de bestiar per carretera: "Esperem que el Govern actuï d'una manera molt més eficient i molt més ràpida que fins ara".
POLÍTICA CLIMÀTICA
Cornellà també ha apuntat contra la política climàtica i de mitigació del canvi climàtic del Govern, el qual ha acusat de tenir altres prioritats, de no proposar "mesures clares i contundents" davant l'emergència climàtica i de no complir les resolucions del Parlament.
Ha citat, entre altres mesures segons ell incomplertes, la internalització del servei d'emergències 112, l'estudi sobre l'estat dels parcs de Bombers de la Generalitat, la llei d'adaptació i mitigació del canvi climàtic amb mesures centrades en les zones inundables o la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya.