La CUP afirma que el Govern ha "fracassat" amb els Pressupostos i veu decebedor el paper d'ERC

Moreno demana a l'executiu que "reobri avui mateix" les negociacions amb docents
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha afirmat que el Govern ha "fracassat estrepitosament" després de retirar la setmana passada els Pressupostos després d'un acord amb ERC, formació a la qual ha criticat perquè, assegura, han tingut un paper absolutament decebedor.
En roda de premsa aquest dilluns des de la seu de la formació ha definit la negociació de comptes a Catalunya com un circ en el qual, apunta, els equilibris són impossibles: "Pretenien una pau social que no tenen, pretenien un país adormit que està ben despert, pretenien aprovar uns Pressupostos sense conflicte i han hagut de fer marxa enrere", ha dit en referència a l'executiu.
A més, ha insistit en la seva crítica a ERC argumentant que el partit ha seguit una estratègia "invàlida" des de 2018, ja que, assenyala, no té sentit condicionar les necessitats de Catalunya als acords amb l'Estat.
D'altra banda, s'ha referit a la posició dels republicans sobre la recaptació de l'IRPF a Catalunya: "Ja han deixat clar que ni tan sols la recaptació de l'IRPF serà una línia vermella per a uns Pressupostos que molt probablement acabaran aprovant d'aquí a uns mesos. Ho diem, ERC ens està fent perdre el temps i a molta gent segurament també la paciència".
COMUNS I SUPLEMENT DE CRÈDIT
D'altra banda, també ha apuntat als Comuns: "No són més que una comparsa del PSC que negocien a la baixa acords del tot insuficients", ha sostingut.
Preguntada pel suplement de crèdit anunciat per l'executiu ha dit que és aviat per prendre posició, encara que ha remarcat que la CUP no està per entrar a negociar aquesta qüestió.
VAGA EDUCATIVA
Sobre la vaga de docents convocada la setmana passada ha demanat al Govern que "reobri avui mateix les negociacions" amb els sindicats que han rebutjat l'acord amb UGT i CC.OO., un acord que Moreno ha titllat d'insuficient.
Així, ha lamentat que el Govern, diu, vol mirar cap a un altre costat: "La seva proposta és conformar-se amb el que hi ha perquè els recursos són els que són i que ningú gosi demanar més a Madrid", ha sentenciat.
CONTEXT INTERNACIONAL
Sobre la situació internacional i les mesures per fer front al conflicte a Orient Mitjà ha sostingut que la moratòria antidesnonaments i la congelació de preus del lloguer, així com topar el preu dels carburants i l'energia haurien de ser mesures de caràcter "urgent".
També s'ha referit a la situació a Cuba criticant el bloqueig de l'illa per ser un "atac directe contra el dret a la vida", per la qual cosa ha fet una crida al Govern i les institucions europees a posicionar-se sobre aquest tema.