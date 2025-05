La CUP acusa el PSOE de no posar "tota la carn a la graella" amb l'oficialitat del català

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha acusat el PSOE de no posar "tota la carn a la graella", després de la retirada per part del Govern espanyol de la votació sobre l'oficialitat del català a les institucions europees en el Consell d'Afers Generals de la UE.

"Ni el PP ha jugat net ni el PSOE-PSC ha posat tota la carn a la graella, molts països grans no estaven convençuts", ha afirmat la diputada anticapitalista aquest dimarts en un missatge a X recollit per Europa Press.

Castillejo també ha afirmat que amb aquesta retirada de la votació "el pagament per avançat de Junts va per llarg en una Europa on Catalunya no surt en l'agenda".