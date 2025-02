La CUP acusa el PSC de "mentir" sobre les indemnitzacions per frenar el Hard Rock

Demanaran que comparegui Aragonès, les conselleres Paneque i Romero i les exconselleres Capella i Mas

BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha acusat aquest dimarts el PSC de "mentir" sobre les possibles indemnitzacions que hauria de pagar la Generalitat als promotors del casino Hard Rock en cas que es modifiqués el pla director urbanístic (PDU) del projecte per evitar-ne l'execució.

Ho ha dit en una roda de premsa davant el Parlament al costat de membres de la plataforma Aturem Hard Rock, en què s'ha referit a un informe de la Conselleria d'Economia, presentat el novembre del 2023, en el qual, segons la diputada, es demostra que el Govern hauria de retornar 12,5 milions que els promotors van dipositar en el seu moment en dues fiances.

"Es pot aturar el pla director urbanístic o aprovar-ne un altre que impedeixi la construcció del Hard Rock sense que hi hagi conseqüències econòmiques per a l'administració pública", remarca Estrada.

La diputada ha manifestat que el PSC pot aturar el projecte del Hard Rock, que qualifica d'"aberració ambiental" i, en paral·lel, han demanat als Comuns que mantinguin l'exigència que feien a l'anterior govern d'ERC en relació amb el casino, i ha exigit als republicans que donin explicacions sobre aquest informe.

"Mantenim el nostre compromís de confrontar-nos amb aquells governs que menteixen la població per defensar els interessos de les grans empreses", ha expressat, alhora que ha acusat l'anterior govern republicà de tenir una actitud poruga, textualment, incapaç d'enfrontar-se a les grans empreses, diu.

PETICIÓ DE COMPAREIXENCES

Amb això, Estrada ha anunciat que demanaran la compareixença de membres de l'actual Govern i de l'anterior executiu d'ERC, quan es va encarregar el document transmès ara per la Generalitat a petició de la CUP.

En concret, demanaran que comparegui la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, perquè expliqui per què encara no han retirat la llicència de casino; i la de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per preguntar-li sobre la possible retirada o modificació del PDU.

Així mateix, demanaran que comparegui l'exconsellera d'Economia i Hisenda de l'anterior Govern, Natàlia Mas, el departament de la qual va encarregar l'informe; del mateix expresident de la Generalitat Pere Aragonès; i de qui va ser en aquell moment consellera de Territori, Ester Capella.