La CUP acusa el PSC d'obstinar-se a "destruir el model d'escola catalana"

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha acusat el PSC d'estar "obstinat a destruir el model d'escola catalana", després que el Govern anunciés la setmana passada un pla pilot per al desplegament dels Mossos en algunes escoles catalanes, cosa que la CUP rebutja i, critiquen, s'afegeix a la gestió de la llengua i les condicions laborals dels docents.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació, Moreno ha afirmat que introduir els Mossos als centres educatius "afecta directament" el seu funcionament, i ha afegit que no és una proposta banal sinó una mostra del model de país que proposa l'executiu.
"A qui vigilaran els Mossos infiltrats als centres, els docents que organitzen vagues, que mantenen la llengua catalana, que parlen de Palestina per educar a favor de la pau?", i ha lamentat que es dediquin recursos a desplegar policia però no a incrementar el salari dels docents.
En aquest sentit, la formació ja va demanar la setmana passada la compareixença al Parlament de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, i de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i aquest mateix dilluns han enviat un requeriment formal al Govern perquè retiri la mesura.