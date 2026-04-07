La CUP acusa el PSC d'aliar-se amb el PP i Vox per "vetar" la seva proposició del català a l'escola

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha acusat el PSC d'aliar-se amb el PP i Vox en la Junta de Portaveus de la cambra catalana per "vetar" el debat en el ple de la proposició de llei dels cupaires en defensa del català a les escoles.
"S'han aliat per vetar un marc normatiu, aquest nostre que intentàvem presentar a debat, i en canvi, continuen donant suport a un marc normatiu que s'ha vist que no serveix, ni per defensar-nos ni per garantir l'aprenentatge i ús real del català als centres educatius", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimarts.
Així s'ha referit Vega a la decisió la setmana passada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'ordenar executar provisionalment la sentència que va anul·lar parcialment el Decret 91/2024, regulador del règim lingüístic del sistema educatiu català, després de subratllar que "els jutges no poden decidir que a Catalunya no s'aprengui català".
Ha defensat que la seva iniciativa l'han feta de la mà dels sindicats majoritaris educatius, i ha criticat el "tarannà poc dialogant" del conseller de Presidència, Albert Dalmau, amb la comunitat educativa.
"Avui tornem a constatar que aquest és un govern que ignora tots aquests docents i aquesta comunitat educativa, que presenta una vegada i una altra formes de poder defensar el català, com defensen que l'educació pública sigui de qualitat", ha sostingut Vega en al·lusió també a les recents jornades de vaga educativa.
La diputada anticapitalista ha cridat els socialistes a revisar com està tractant la comunitat educativa i la resta de partits polítics: "No es pot plorar per la falta de democràcia quan l'extrema dreta colla i després no estar al costat de la democràcia quan es tracta de tenir debats parlamentaris", ha criticat.