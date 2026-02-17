La CUP acusa Pané de mentir sobre escurçar les baixes: "Treballa per als catalans o per a Foment?"

Laure Vega: "Tenim un problema de salut pública, però no és l'absentisme laboral, és la precarietat"
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament, Laure Vega, ha acusat la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, de mentir sobre la proposta per escurçar les baixes, en referència als incentius per millorar la gestió de les incapacitats temporals introduïts pel departament: "Treballa per als catalans o per a Foment?".
"A mi em sembla que cada 6 mesos la consellera Pané rep una trucadeta de la patronal i anuncia alguna mesura. Per nosaltres és claríssim, la consellera ha de comparèixer i dir per a qui treballa", ha assenyalat en una roda de premsa aquest dimarts.
Vega ha sostingut que "agilitzar les proves diagnòstiques hospitalàries es fa donant més recursos al sistema sanitari, no fent xantatge als metges perquè retallin les baixes", i ha defensat que el problema de la sanitat catalana no és en cap cas l'absentisme.
"Tenim un problema de salut pública, però no és l'absentisme laboral, és la precarietat laboral", ha assenyalat la diputada de la CUP, que juntament amb ERC i els Comuns han registrat una petició perquè Pané comparegui a al cambra catalana per donar explicacions i rectificar la proposta.
COMPRES ESPECULATIVES
També ha afirmat haver demanat reunions als partits a favor de la prohibició de les compres especulatives després de publicar-se l'informe jurídic que constata que la mesura és viable i constitucional per agilitzar-ne l'aprovació al Parlament.
"No podem perdre el temps per defensar el dret a l'habitatge. És una qüestió que està fent sagnar el país", ha sostingut Vega, que ha demanat al Govern estar mínimament a l'alçada, textualment, dels catalans que cada dia es dediquen en cos i ànima per reclamar-ho.