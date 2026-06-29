La CUP acusa Junts de "flirtejar" amb el PP a Madrid i amb AC a Catalunya

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha acusat aquest dilluns Junts de "flirtejar" amb el PP a Madrid i amb Aliança Catalana (AC) a Catalunya.
"És evident la deriva de Junts cap a la dreta. Hauran d'aclarir ells cap on volen anar. Però els passos que fan evidencien un viratge, que fa temps que intuïm, cap a polítiques de dretes", ha sostingut en una roda de premsa.
Per Moreno, la formació de Carles Puigdemont practica una "indefinició" que el porta a dir, en la seva opinió, una cosa o altra en funció del que li interessi.
"Per qüestions purament electoralistes, quan AC els està disputant el vot, veiem com posen sobre la taula polítiques que ens preocupen en qüestions com el padró", ha recalcat.
Això, segons Moreno, és contradictori amb el missatge enviat dissabte per l'expresident de la Generalitat i fundador de l'extinta Convergència, Jordi Pujol, que va apostar per la integració dels nouvinguts.