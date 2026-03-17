La CUP acusa Illa de portar la legislatura a un "punt de no retorn" per no pactar els comptes

Pellicer creu que amb l'IRPF o sense l'IRPF els pressupostos "serien igual de dolents"
BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP Xavier Pellicer al Parlament ha acusat el Govern i el seu president, Salvador Illa, de portar la legislatura catalana a un "punt de no retorn" per portar a la cambra el projecte de pressupostos del 2026 sense tenir garantits els vots d'ERC.
"El Govern ha decidit posar aquesta legislatura en un punt de no retorn per com ha dut a terme tot aquest procés de trasllat i aprovació dels pressupostos", ha criticat en una roda de premsa aquest dimarts.
Ha acusat l'executiu d'arrogància i menyspreu a l'oposició, als seus socis d'investidura i tot Catalunya, i ha criticat el PSC per pensar-se que pot governar la Generalitat amb poc més de 40 diputats "com si es tractés d'un ajuntament amb majoria absoluta".
GENERA INCERTESA
Es tracta, segons Pellicer, d'un acte d'absoluta irresponsabilitat que genera incertesa i que va en la línia del "caos que ha estat la gestió del Govern" aquests darrers mesos, i ho ha exemplificat amb la crisi de Rodalies i les mobilitzacions dels docents i els sanitaris.
"Han aconseguit que un soci com ERC que ha manifestat per activa i per passiva que vol aprovar els pressupostos i acords amb el Govern, s'hagi de despenjar d'aquest acord perquè no compleixen ni amb els mínims que havien acordat. Creiem que amb l'IRPF o sense l'IRPF aquests pressupostos serien igual de dolents", ha dit.
PRESSUPOSTOS "FEBLES"
Més enllà de les crítiques a les formes del Govern, per Pellicer el projecte que s'ha presentat és feble ja que no dona resposta en àmbits com l'habitatge o els serveis públics ni planteja canvis fiscals perquè "els que més tinguin més paguin".
També ha sostingut que neguen la sobirania nacional de Catalunya atès que, ha argumentat, el Govern és "absolutament ostatge d'unes dinàmiques de l'Estat i d'un Govern central que pren i buida la sobirania del Parlament" i perquè no pressiona l'executiu de Pedro Sánchez.
Ha afegit que mantindran la seva esmena a la totalitat de cara al debat de divendres, i que si es retira el projecte, la seva esmena lògicament també decaurà, però que no farà l'"esmena política a la totalitat del Govern", i ha descartat anticipar les conseqüències polítiques del fet que no s'aprovin els comptes, més enllà d'insistir que s'entrarà en un punt de no retorn.