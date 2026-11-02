La CUP acusa el Govern de "vulnerar drets bàsics" pel dispositiu policial contra Blocus

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha acusat el Govern de "vulnerar drets bàsics" pel dispositiu policial aquest dissabte a Barcelona i altres ciutats catalanes davant les diverses convocatòries del grup Blocus i els possibles aldarulls, que va acabar amb 2.264 persones identificades.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha criticat que es va produir una "militarització" dels carrers, per la qual cosa ha demanat explicacions urgents i la compareixença de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, explica el partit en un comunicat.
Considera que les identificacions als joves van ser intimidatòries i amb un "biaix racial". "Les convocatòries dels últims dies no poden ser l'excusa perquè el govern del PSC apliqui una retallada massiva i indiscriminada de drets", ha afegit.
El partit demana explicacions per "les actuacions dels Mossos d'Esquadra, la publicació de vídeos de detencions de menors i la petició de dades als centres educatius", i alerten del que consideren una agenda de control social abans de la vaga general de l'11 de novembre.
SISTEMA FERROVIARI
Sobre el sistema ferroviari de Catalunya qualifica la situació d'insostenible i ha criticat el ministre de Transports, Óscar Puente, per preocupar-se de "l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mentre Rodalies acumula mesos de manca de control i milers de persones afectades".
"En tots els mesos de manca de control de Rodalies, Puente ha amagat el cap i no ha donat cap mena d'explicació", ha afirmat, i ha demanat el traspàs complet de Rodalies a la Generalitat.