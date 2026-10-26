La CUP acusa el Govern de multar per les protestes a favor de la Flotilla

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha acusat la Conselleria Interior de la Generalitat de multar manifestants de les protestes de suport a la Global Sumud Flotilla el mes de maig d'aquest any a Barcelona, entre els quals el membre del secretariat nacional del partit Adrià Plazas.
En unes declaracions difoses per la formació aquest dilluns, Plazas ha assegurat que estan arribant multes a suposats organitzadors d'aquestes protestes "posant la CUP pel mig" i, en el seu cas, per la celebrada el 2 de maig a Barcelona per demanar l'alliberament dels activistes de la Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Ávila, i ha anunciat que presentarà un recurs.
Plazas ha qualificat d'aberrant que el PSC "instrumentalitzi la repressió" quan, diu, són els avaladors del bloc progressista i ha criticat l'aplicació de la llei mordassa, a més de considerar que es tracta d'un precedent perillós de cara a la vaga general del pròxim 11 de novembre.