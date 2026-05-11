La CUP acusa el Govern de donar "barra lliure" als Mossos per infiltrar-se

Moreno afirma que el PSC "cada vegada s'assembla més" a la Catalunya de CIU
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha acusat el Govern de donar "barra lliure" als Mossos d'Esquadra arran de la infiltració d'uns agents de paisà en una assemblea de docents a Barcelona.
En una roda de premsa a la seu de la formació aquest dilluns, Moreno ha criticat que això "atempta directament" contra els drets fonamentals i la qualitat democràtica i ho considera un nou episodi d'assetjament contra la comunitat educativa.
"Exigim accions immediates. Calen explicacions, rectificacions, disculpes i dimissions", ha afegit, i ha qualificat d'insuficient el comunicat emès per la Conselleria d'Interior perquè eviten assumir responsabilitats polítiques, per la qual cosa ha insistit a demanar la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
A més a més, ha explicat que la seva formació ha demanat ampliar el pla de treball de la comissió del Parlament que investiga infiltracions policials per demanar la compareixença de Trapero, de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la consellera d'Educació, Esther Niubó.
NEGOCIACIÓ AMB ELS SINDICATS
Respecte a la posició del Govern amb els sindicats educatius contraris a l'acord assolits amb els sindicats UGT i CCOO ha criticat que Niubó convoqui una taula sectorial per a aquest dijous "havent anunciat ja que no està disposada a replantejar l'acord existent".
En aquest sentit, ha assenyalat que el PSC "cada vegada s'assembla més a aquella vella Catalunya de Convergència i Unió" i assegura que han decidit situar-se al costat del control i la repressió abans que al costat de l'educació pública.