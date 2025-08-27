La CUP acusa al Govern "d'inacció davant de les discriminacions lingüístiques"

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha acusat al Govern "d'inacció davant de les discriminacions lingüístiques" aquest dimecres, a causa de l'episodi viscut en una gelateria de Gràcia (Barcelona) durant les festes del barri.
La CUP ha presentat aquest dimecres una sèrie de preguntes parlamentàries al Govern per saber si tenen la voluntat d'exercir l'acció popular en "casos de vulneració lingüística" i si pensa personar-se en processos iniciats per la societat civil, informa la formació en un comunicat.
Castillejo ha criticat les declaracions de la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que va dir que no compartia accions de força, i ha dit que ara mateix és gent organitzada la que està "garantint els drets lingüístics i no una administració que mira cap a un altre costat".
La formació ha recordat que al febrer el Parlament va aprovar que els serveis públics de la Generalitat poguessin exercir l'acció popular en casos de "vulneració de drets lingüístics".
En aquest sentit, expliquen que aquesta moció presentada per la CUP també incloïa incrementar en un 20% els cursos de català per a treballadors de l'àmbit de l'empresa i el comerç, encara que lamenten que "fins ara no hi ha cap proposta per a la seva aplicació".