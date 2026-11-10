La CUP acusa el Govern de crear un "clima de terror" contra els manifestants

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha acusat el Govern de generar un "clima de terror contra els manifestants" amb vista a la vaga general d'aquest dimecres i avisa que el protocol d'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra permet que s'utilitzi en situacions de resistència passiva.
En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, ha dit que les circumstàncies per fer servir gas pebre no estan definides i ho ha qualificat de coacció al dret a vaga: "Ens sembla una vergonya", ha assegurat.
Vega també ha retret a Foment del Treball que demani regular el dret a vaga mentre s'oposen a regular el preu dels aliments i el lloguer.
Així mateix, ha rebutjat l'actuació dels Mossos en l'intent de desnonament d'un bloc ocupat a Manresa (Barcelona) aquest diumenge propietat de la Sareb, que finalment ha estat cedit a la Generalitat.
"Aprofitem per enviar un missatge perquè el PSC el passi als seus amos de la patronal: si el mercat es podia autoregular sol la vaga també s'autoregularà sola", ha expressat.
Afirma que el PSC està "acceptant els marcs que està situant la patronal" i ha sostingut que no es pot defensar el dret a l'habitatge i enviar la policia contra els qui el defensen.
"SOBREN ELS MOTIUS"
Ha reivindicat que "sobren els motius" per secundar la vaga i ha reiterat el suport absolut de la formació, a més d'afegir que destinaran el seu salari de la jornada als moviments per l'habitatge.
"Espero que la conseqüència no sigui l'enèsim pacte que no es compleix ni l'enèsima llei que no es compleix i que sigui que per fi de manera efectiva la gent que pugui tenir una cosa tan bàsica com una casa on viure, tan bàsica com una alimentació que no suposi una barbaritat del sou", ha reblat.