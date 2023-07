La CUP acusa el Govern central de proposar apujar la jubilació als 70 i defensa abaixar-la als 60

Pellicer critica que el decret del Govern "aplana el camí" per aplicar el 25% de castellà



VIC (BARCELONA), 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha acusat el Govern central de proposar apujar l'edat de jubilació als 70 anys, i ha defensat que s'abaixi als 60 anys i que també hi hagi una reducció de la jornada laboral per "millorar les condicions" dels treballadors.

"Si no es fa no és perquè econòmicament no és viable, és perquè volen mantenir els privilegis i els interessos dels quatre de sempre", ha criticat en unes declaracions a Vic (Barcelona), juntament amb la número 4 al Congrés per Barcelona i regidora de Vic, Carla Dinarès.

Pellicer també ha retret que el decret del règim lingüístic del sistema educatiu que ha impulsat aquest dilluns la Conselleria d'Educació de la Generalitat "aplana el camí a que s'apliquin les sentències del 25% de castellà a les escoles".

El diputat anticapitalista ha acusat l'executiu català de "plegar-se davant les amenaces al català i acatar de nou que es parli del 25% de castellà a les escoles catalanes".

"Ho fa amb un decret que, en comptes d'assumir responsabilitats com a govern per garantir la immersió lingüística i per garantir el català a les nostres escoles, el que fa és aplanar el camí a les sentències del 25%", ha criticat Pellicer.

MURAL INDEPENDENTISTA

Per la seva banda, Dinarès ha lamentat que l'Ajuntament de Vic hagi tapat un mural independentista per ordre de la Junta Electoral, i ha recordat que van demanar que no s'acatés aquesta resolució, "i li ha faltat temps per córrer i tapar-lo".

Ha acusat l'Ajuntament d'obeir la Junta Electoral "perquè s'hi juguen la cadira", per la qual cosa ha demanat a l'alcalde de Vic, Albert Castells, que desobeeixi i retiri la lona que cobreix el mural.