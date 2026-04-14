La CUP acusa el Govern de "cedir davant les pressions" per al trasllat de les pintures de Sixena

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha acusat aquest dimarts el Govern de "cedir davant les pressions d'un espanyolisme que només reclama" el trasllat de les pintures murals de Sixena per interessos polítics i partidistes.
En una roda de premsa a la cambra catalana, Cornellà ha qualificat l'executiu de "negligent i irresponsable" i ho ha contrastat amb el paper del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per la conservació de les peces.
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, va assegurar dilluns que el MNAC recorrerà contra la resolució del jutjat d'Osca que determina que les pintures han de ser entregades a Aragó i reintegrades al seu emplaçament original, el monestir de Santa Maria de Sixena, en un termini de 56 setmanes.
"Novament veiem com els tribunals continuen amb les mateixes imposicions, continua aquest saqueig institucional, aquest espoli no només patrimonial sinó també de drets", ha afirmat el diputat, que ha assegurat que estan en joc unes obres d'un valor incalculable.
I ha conclòs que contra Catalunya es dicten sentències "que mai farien en contra d'altres" i, per això, ha demanat deixar molt clar que les obres no es poden moure si no hi ha garanties absolutes per a la seva conservació.