El cultiu d'ametlla a Catalunya augmentarà un 33% la temporada vinent, segons la FCAC

Preveu un descens de la garrofa del 38,9%



BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha estimat que el cultiu d'ametlla en gra augmentarà en un 33,3% la temporada 2024/2025, fins a les 9.752 tones, informa en un comunicat d'aquest dilluns.

El responsable de fruita seca de l'entitat, Josep Pere Colat, ho ha atribuït a que "no hi ha previsió de restriccions d'aigua rellevants a les zones on hi ha més ametllers, alhora que els cultius de regadiu han augmentat lleugerament", i també a l'absència --textualment-- de glaçades significatives.

Per demarcacions, la FCAC preveu un augment de la collita del 25,1% a Lleida --la producció del qual ha estimat de 6.552 tones-- i del 53,7% a Tarragona --3.088 tones--, mentre que a Barcelona i a Girona "les xifres de producció són sensiblement inferiors", malgrat créixer fins a les 80 i les 32 tones respectivament.

Respecte a la garrofa, l'entitat en preveu un descens del 38,9%, fins a les 11.000 tones, perquè la sequera "va afectar greument la floració dels arbres" la segona meitat del 2023.

La FCAC ha assegurat que les cooperatives agrícoles produeixen el 72% del total de la producció d'ametlla a Catalunya, i el 63% la de garrofa.