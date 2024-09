Culpables d'assassinat els acusats implicats en un robatori de marihuana a Tordera (Barcelona)

La Fiscalia demanava inicialment 27 anys de presó



BARCELONA, 16 set.

Un jurat popular ha considerat culpables dels delictes d'assassinat, robatori amb violència en grau de temptativa i lesions a animal domèstic als quatre acusats pel crim d'un home durant un robatori de marihuana l'11 de juny de 2022 en una urbanització de Tordera (Barcelona), segons ha pogut saber Europa Press de fonts judicials.

Així ho ha considerat el jurat popular, encara que durant el judici a l'Audiència de Barcelona els acusats van assenyalar com a autor dels trets que van acabar amb la vida de la víctima a un cinquè individu que mai va ser detingut i que es troba en parador desconegut.

EL CRIM

Els fets es van gestar el 10 de juny de 2022 quan, segons va explicar un amic de la víctima que estava present en el moment dels fets, es van citar amb un intermediari i un dels acusats per tancar una venda de més de 9 quilos marihuana i que, després de comprovar la qualitat de la mercaderia, van quedar que la recollirien l'endemà.

El dissabte es van citar per esmorzar en un bar de la urbanització i, després, es van dirigir a l'edifici de la víctima, però com en el seu pis estaven la seva parella i el fill d'aquesta, menor d'edat, la transacció finalment es va fer en el pis d'un veí conegut del mort.

Durant l'intercanvi de la mercaderia il·lícita, que suposava uns 100.000 euros al mercat negre, un dels acusats va treure un arma de foc i va disparar a la víctima, que va morir en el replà de l'edifici, així com al seu gos, al que va ferir de gravetat i va ser a punt de morir a causa de les lesions.

Després, van intentar portar-se la droga llançant-la per una finestra amb la intenció de recollir-la al carrer, però no van poder perquè les bosses van caure sobre les terrasses dels pisos inferiors i van fugir del lloc sense la mercaderia il·lícita.

FINS A 27 ANYS DE PRESÓ

Tres dels acusats estan a la presó preventiva des del moment de la seva detenció el mateix dia dels fets, mentre que la cambra va ser aprehendido al maig de 2023 i un cinquè implicat, que mai va ser arrestat, segueix en parador ignorat.

Per aquests fets la Fiscalia demanava inicialment penes de 27 anys de presó, així com una indemnització de forma conjunta als pares de la víctima de 150.000 euros per a cadascun per la pèrdua del seu fill i de 90.000 euros per al germà, que en seu judicial va reconèixer que el dia del crim la parella del mort li havia confessat que el mort i un amic havien anat a donar "un pal" a Caldes de Malavella (Girona) i s'havien portat 5 bosses de marihuana, però que les coses no havien sortit segons el previst.

'BOLCADES DE MARIHUANA'

Una hipòtesi que va apuntalar una veïna, que en el judici va declarar que el mort "es dedicava a vendre marihuana, es dedicava a robar plantacions" --pràctica coneguda com a 'bolcada' en l'argot policial-- i que més d'una vegada li havia sortit malament i que va afegir que, aquest dia, els agressors volien sostreure la mercaderia que tenia, però que aquest no es va deixar.

Un altre veí va expressar que, encara que coneixia a la víctima des del col·legi, un any abans del crim van deixar de tenir contacte perquè "va començar a fer coses il·legals", com cultius de marihuana, i que ell mai va voler participar en aquest negoci, que incloïa assalts a altres plantacions.