Culpable per unanimitat de planificar de forma "metòdica" matar a la seva filla Yaiza per ferir el seu ex

El veredicte del jurat descarta que la dona ho fes afectada per un trastorn mental



BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El jurat de l'Audiència de Barcelona que ha jutjat la dona que va confessar matar a la seva filla Yaiza l'ha declarat culpable per unanimitat de planificar el crim de forma "metòdica" i amb la intenció de fer mal a la seva ex-parella i pare de la nena, i ha descartat que la dona ho fes afectada per un trastorn mental.

Un portaveu del jurat ha llegit aquest divendres a la tarda el veredicte que els nou membres del jurat han deliberat des del dijous al matí després de presenciar el judici a Cristina Rivas, que va començar el dilluns 13 de maig i en el qual les acusacions han reclamat una condemna a presó permanent revisable.

Amb aquest veredicte, correspondrà al magistrat president del tribunal redactar la sentència i aplicar la pena que li correspongui, tenint en compte els agreujants (traïdoria i parentiu) i l'atenuant (confessió) que ha valorat el jurat.

El jurat ha constatat que Rivas va planificar matar la nena i després suïcidar-se (va ser reanimada després del crim), que per fer-ho va buscar durant setmanes informació de casos mediàtics de violència vicària, i que "va actuar intencionadament en dos moments diferents": primer va intentar matar-la amb fàrmacs i, en veure que al matí següent seguia viva, la va asfixiar.

La dona va admetre el crim des del mateix dia en què va matar a la nena, el 31 de maig de 2021, i va reiterar la confessió davant del tribunal durant el judici (el jurat ho ha valorat com a atenuant) en el qual la seva defensa ha intentat que quedi exempta de responsabilitat penal o aconsegueixi atenuants per haver actuat amb "por insuperable" a perdre a la seva filla o un trastorn mental que atribueixen a la depressió que suposadament patia.

En el judici, un únic psicòleg contractat per la defensa va sostenir que Rivas tenia un trastorn de personalitat que suposadament va afectar les seves capacitats en cometre el crim, mentre que en un debat d'unes quatre hores tres perits públics van concloure que la dona va planificar el crim per rancor i ràbia al seu ex, estant en plenes facultats mentals.

"VA PREPARAR TOTS ELS DETALLS"

El jurat ha descartat per unanimitat que la dona tingués un trastorn mental atesa la "meticulosa planificació dels fets, que es va estendre durant un període de diversos mesos" durant el qual ningú de l'entorn de Rivas va notar que tingués un trastorn, i tampoc tenia historial psicològics o psiquiàtrics fins al crim.

"Les recerques d'internet, els canvis per al canvi de titularitat del vehicle, les cartes de comiat, indiquen que durant molt temps l'acusada va preparar tots els detalls per dur a terme els fets metòdicament", afirma el jurat en el seu veredicte.