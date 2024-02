Cuevillas (Junts) renuncia a la seva acta de diputat al Parlament per centrar-se en el seu despatx

Es reincorporarà també a la càtedra de Dret Processal de la UB



BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts al Parlament Jaume Alonso-Cuevillas ha presentat aquest dimarts la renúncia a la seva acta de diputat per centrar-se en l'advocacia, i ha assegurat que és una "decisió consensuada" des d'octubre amb l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont.

"Avui he presentat la renúncia a l'acta de diputat. El despatx m'absorbeix cada dia més i es tracta d'una decisió consensuada amb el president Carles Puigdemont des del passat mes d'octubre que, per diverses raons, no s'ha fet efectiva fins ara", ha dit en un missatge a 'X' Cuevillas, que és afí a la presidenta de Junts, Laura Borràs.

En un comunicat, Junts ha agraït a Cuevillas el seu treball en el Parlament des del març de 2021 i el seu "compromís en uns moments d'enorme transcendència per al país".

També ha recordat que el ja exdiputat era president de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i membre de les comissions de Justícia i del Reglament.

L'anunci es produeix enmig del conflicte després de l'expulsió de la diputada en el Parlament Cristina Casol i la decisió encara oberta sobre la secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, que també va presentar davant de l'Oficina d'Igualtat de la Cambra una denúncia contra el grup de Junts per presumpte assetjament.

En un article a 'El Món' aquest mateix dimarts, recollit per Europa Press, Cuevillas recorda els seus inicis i trajectòria en la política catalana però assegura que des de fa un temps vol fer "un pas al costat" i abandonar la vida parlamentària.

"Des de fa un temps ja no em sento suficientment útil formant part d'un Parlament on no veig possibilitats efectives de fer res que permeti avançar fermament cap a l'objectiu de la llibertat nacional, almenys durant aquesta legislatura ja completament morta", ha lamentat.

Cuevillas ha expressat que se sent "una mica decebut per l'arcaic funcionament parlamentari i, especialment, per la falta d'entesa entre els partits", però que està satisfet per l'aprenentatge d'aquests últims anys.

"Torno plenament al meu món del dret. Podent dedicar als meus clients tota l'atenció que els seus casos, grans o petits, requereixen" i també ha avançat que es reincorporarà a la càtedra de Dret Processal de la Universitat de Barcelona (UB).